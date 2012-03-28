萨科齐出得龙潭难逃虎穴 选战隐忧接踵而至

3月27日 法国总统萨科齐在Saint-Herblain召开的政治集会上发表讲话。摄影：路透/Stephane Mahe

* 购买力增长基本停滞不前,困扰萨科齐

* 法国国家统计局确认GDP终值与初值一致

* 商业投资和贸易支撑经济成长

路透巴黎3月28日电---法国2011年第四季勉强录得0.2%的经济增长率,避免了衰退,但购买力增长基本停滞不前,使得法国总统萨科齐在下个月的总统大选前,并未获得多少喘息机会.

法国国家统计局(INSEE)周三公布,法国2011年经济最终确认为成长1.7%,与初值一致,在大选前躲开了衰退威胁.

第四季家庭消费微增0.2%,在经过通胀因素调整後购买力仅增长0.1%.

民意调查显示,在4月22日和5月6日的两轮选举举行前,选民最担心的是购买力不佳及失业率飙升.

萨科齐的竞争对手、法国社会党领袖奥朗德在Europe 1电台的节目上对统计局报告提出质疑,称法国经济形势仍"十分艰难",失业率较高,经济增长几乎裹足不前.

奥朗德重申,其计划呼吁修改欧元区赤字控制条约,以将促增长承诺纳入其中.他还希望创造150,000个由国家资助的年轻人岗位,并对那些承诺为年纪较大雇员保留工作岗位、同时在启动就业市场方面率先作为的公司提供薪资税优惠.民调显示,奥朗德将打败萨科齐赢得大选.

INSEE报告显示,第四季投资较前季增加1.1%,强化了第四季的经济成长,原先的预估值为0.9%.

虽然去年底时企业前景因欧债危机而蒙阴,但是企业投资表现特别强劲,较上季增长1.7%,高於初值的1.4%

虽然法国去年贸易赤字创纪录,但国际贸易仍帮助提振法国经济,第四季进口下滑1.0%,但出口成长1.2%.

INSEE周三的GDP报告中,确认法国第三季经济成长0.3%,但提高第二季经济成长率,从萎缩0.1%上修至持平.(完)

--编译 许娜/李婷仪; 审校 高琦

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