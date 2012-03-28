萨科齐出得龙潭难逃虎穴 选战隐忧接踵而至

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 购买力增长基本停滞不前,困扰萨科齐
* 法国国家统计局确认GDP终值与初值一致
* 商业投资和贸易支撑经济成长
路透巴黎3月28日电---法国2011年第四季勉强录得0.2%的经济增长率,避免了衰退,但购买力增长基本停滞不前,使得法国总统萨科齐在下个月的总统大选前,并未获得多少喘息机会.
法国国家统计局(INSEE)周三公布,法国2011年经济最终确认为成长1.7%,与初值一致,在大选前躲开了衰退威胁.
第四季家庭消费微增0.2%,在经过通胀因素调整後购买力仅增长0.1%.
民意调查显示,在4月22日和5月6日的两轮选举举行前,选民最担心的是购买力不佳及失业率飙升.
萨科齐的竞争对手、法国社会党领袖奥朗德在Europe 1电台的节目上对统计局报告提出质疑,称法国经济形势仍"十分艰难",失业率较高,经济增长几乎裹足不前.
奥朗德重申,其计划呼吁修改欧元区赤字控制条约,以将促增长承诺纳入其中.他还希望创造150,000个由国家资助的年轻人岗位,并对那些承诺为年纪较大雇员保留工作岗位、同时在启动就业市场方面率先作为的公司提供薪资税优惠.民调显示,奥朗德将打败萨科齐赢得大选.
INSEE报告显示,第四季投资较前季增加1.1%,强化了第四季的经济成长,原先的预估值为0.9%.
虽然去年底时企业前景因欧债危机而蒙阴,但是企业投资表现特别强劲,较上季增长1.7%,高於初值的1.4%
虽然法国去年贸易赤字创纪录,但国际贸易仍帮助提振法国经济,第四季进口下滑1.0%,但出口成长1.2%.
INSEE周三的GDP报告中,确认法国第三季经济成长0.3%,但提高第二季经济成长率,从萎缩0.1%上修至持平.(完)
--编译 许娜/李婷仪; 审校 高琦
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美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
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