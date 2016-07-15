法国总统奥朗德称尼斯袭击案的恐怖主义性质不容否认

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透巴黎7月15日 - 法国总统奥朗德表示，周四发生在南部城市尼斯的袭击事件显然是恐怖行为，去年11月巴黎遇袭后宣布实施的紧急状态将被延长三个月。
奥朗德在周五凌晨的紧急会议之后称，至少77人遇难。袭击者驾驶卡车高速冲入观看国庆烟火表演人群。
“这次袭击的恐怖主义性质不容否认，而且是最极端形式的暴力行动，”袭击发生大约五六个小时后，奥朗德0200 GMT时发表电视讲话称。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。