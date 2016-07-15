法国总统奥朗德称尼斯袭击案的恐怖主义性质不容否认

路透巴黎7月15日 - 法国总统奥朗德表示，周四发生在南部城市尼斯的袭击事件显然是恐怖行为，去年11月巴黎遇袭后宣布实施的紧急状态将被延长三个月。

奥朗德在周五凌晨的紧急会议之后称，至少77人遇难。袭击者驾驶卡车高速冲入观看国庆烟火表演人群。

“这次袭击的恐怖主义性质不容否认，而且是最极端形式的暴力行动，”袭击发生大约五六个小时后，奥朗德0200 GMT时发表电视讲话称。(完)