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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 18:46 BJT

法国总统奥朗德称跨大西洋贸易谈判陷入泥淖

路透巴黎8月30日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周二表示，欧盟与美国之间的自由贸易谈判已经“陷入泥淖”，今年达成协议的可能性不高。

他在对法国大使的演说中提到，无法支持美国总统奥巴马明年1月任期届满之前达成的协议。

“协商已经陷入泥淖，各种立场并未获得尊重，显然有失平衡，”他说道。

今日稍早，法国贸易部长Matthias Fekl表示，9月欧盟贸易部长会议上，他将要求中止跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的谈判。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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