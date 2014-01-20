标致监事会批准增资计划 东风和法国政府各占14%股权--报导

路透巴黎1月20日 - 据法国回声报报导，PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)监事会已经批准一项增资提案，其中中国东风汽车(0489.HK)及法国政府各占14%股权。

该报引述匿名消息人士称，现有方案将总共增加约30亿欧元的资本，法国政府和东风将均分原始股销售，认股权配售价为每股约7.5-8欧元。

报导称，东风与法国政府将分别注入约7.5亿欧元(10.2亿美元)。标致家族目前持有标致近25%的股权，但此后将稀释到14%左右。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。