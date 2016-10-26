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国际财经 | 2016年 10月 26日 星期三 14:22 BJT

法国PSA集团第三季营收下滑 受欧洲及中国销售疲软拖累

路透巴黎10月26日 - 法国汽车制造商PSA集团(PEUP.PA)周三公布第三季营收下滑5.1%，受中国销售大幅滑落及雪铁龙品牌在欧洲市场表现退步拖累。

PSA第三季营收降至114亿欧元(124.1亿美元)，上年同期为120.2亿欧元。

营收下滑是反映中国市场销售衰退16.5%所致，尽管PSA调升中国市场增幅预估至15%。PSA全球出货成长10.6%，其中标致品牌成长25%，但雪铁龙下滑7.4%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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