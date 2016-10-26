法国PSA集团第三季营收下滑 受欧洲及中国销售疲软拖累

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴黎10月26日 - 法国汽车制造商PSA集团(PEUP.PA)周三公布第三季营收下滑5.1%，受中国销售大幅滑落及雪铁龙品牌在欧洲市场表现退步拖累。
PSA第三季营收降至114亿欧元(124.1亿美元)，上年同期为120.2亿欧元。
营收下滑是反映中国市场销售衰退16.5%所致，尽管PSA调升中国市场增幅预估至15%。PSA全球出货成长10.6%，其中标致品牌成长25%，但雪铁龙下滑7.4%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。