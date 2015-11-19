法国警方突袭一伙计划攻击巴黎商业区的激进分子 至少两人死亡

路透法国圣丹尼11月18日 - 周三一名妇女在警方突袭中引爆了自己身上的自杀式炸弹，消息人士称这场突袭阻止了圣战分子袭击巴黎商业区的计划。就在几天前，巴黎遭受多起恐怖袭击，导致129人死亡。

警方在黎明前对巴黎郊区圣丹尼一座公寓楼采取突然行动，搜捕一名比利时激进分子Abdelhamid Abaaoud，他被控策划了巴黎爆炸和枪击案，但截至傍晚仍不清楚该人是否已在突袭中死亡。

全副武装的突击人员在进入大楼时引发激烈交火并发生多次爆炸。八人被捕，法医正在设法证实是否有两至三名激进分子死于冲突。

“一个新的恐怖分子团伙已经被打掉，”巴黎检察官Francois Molins周三晚间对记者表示，警方在进入大楼前进行了多轮火力攻击。突袭过后大楼满地碎片，窗户被炸破，楼体正面布满弹孔。

“突击队员可能已经投入行动，”Molins说。

一位接近调查行动的消息人士透露，死亡的妇女可能是Abaaoud的表亲；华盛顿邮报也援引高级情报人员的话称，Abaaoud本人已经死于枪战。

Molins称尚未有尸体被辨认出身份，并补充说，被捕的人当中没有Abaaoud。

另有迹象显示，伊斯兰国的支持者在法国其它地区仍有活动。检方称，在法国南部港口马赛，一位犹太教师被三名自称与激进团体接近的人刺伤。(完)