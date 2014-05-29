分析：高价与新规箝制住房投资 拖累法国经济复苏步伐

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透巴黎5月28日 - 法国努力开展强力经济复苏之际，住房投资却因受到管制和高价箝制，成为经济一大拖累。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)一年多前誓言将削减妨碍施工的繁文缛节，希望尽可能接近每年新建50万新屋的承诺目标。
但房地产开发商抱怨，在那之后的政府举措甚至愈发不利于住房建设，并表示他们根本无法让房价降到潜在购房者负担得起的水平。
法国丝毫没有需求短缺的问题：皮埃尔神父基金会(Charity Fondation Abbe Pierre)估计，法国大约有350万人没有自己的房子或没有足够居住空间。
根据法国国家统计局(INSEE)数据，以房地产为主的家庭投资，在第一季环比下滑2.6%。这是2008年金融危机以来的最大降幅，跌至1999年中期以来的最低水平。
“家庭投资降低确实开始拖累经济增长，”法国房地产开发商协会(French Property Developers Federation)主管Francois Payelle称。“这过去是次要议题，如今成了宏观经济方面的敏感问题。”
法国政府预估今年经济增长1%，若住房投资迟滞，将不利于企业和消费者支出，而难以达成复苏目标。
去年开发商大约推出了35万个住房，远低于奥朗德的目标，使得他承诺跳票的纪录再添一笔。奥朗德的民调支持率已经是现代史上历任法国总统的纪录低位。
继第一季的疲软表现后，今年预计不会有明显攀升。Payelle称，“从需求来看，我们应该能够推出在市场供应更多房屋，但我们却做不到。”
在他看来，近期生效的住房新规不啻于雪上加霜，对租金的额外限制以及其他规则，让潜在投资者和购房者却步。
根据一项新法令，在人口超过50万的城市，政府官员可以设定租金上限，这项新法吓退了投资人，他们担心租金下滑会让自己的房产无利可图。
开发商也表示，地方当局针对停车空间、公寓面积以及建物的楼层数规定，可能也让建商无法盖出民众想要或需要的房产。
**房屋建设骤减**
过去10年房价跳涨了30%，让许多想购房者望而却步，尽管过去两年房市有所降温。法国国家统计局的数据显示，第一季房价较上年同期下跌1.4%。
根据经济合作暨发展组织(OECD)的数据，从家庭收入来看，法国房价较英国更难令人承受。而英国央行已警告该国房市可能存在泡沫。
法国政府承认需要放松建筑标准。新住房部长Sylvie Pinel已承诺下个月将提出50项措施来简化繁琐的流程。
住房部周二表示，考虑到截止4月的三个月房屋开工较上年同期减少17.6%，形势已变得刻不容缓。
“这令人担忧。这是一个错过了复苏的行业，”国际货币基金组织(IMF)赴法国代表团团长Edward Gardner称，并补充道房价依然过高，而无法刺激投资。
房屋建设大幅减少，导致法国失业率固守在10%以上。自金融危机爆发以来，大约有122,500个建筑岗位流失。
此外，房市状况还影响了Nexity (NEXI.PA)和Kaufman & Broad (KOF.PA)等房地产开发商，及Bouygues (BOUY.PA)、Vinci (SGEF.PA)和Eiffag (FOUG.PA)这些建筑集团的股价。(完)
(编译 石冠兰/许娜；审校 张若琪/蔡美珍)
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