法国极右翼民族阵线在地区选举空手而归 勒庞总统梦受挫

路透巴黎12月13日 - 勒庞(Marine Le Pen)领导的法国极右翼民族阵线(National Front)在周日的选举中，未能取得任何一个地区的胜利，使得她争取参选总统资格的希望受创。

保守党与社会党这两大主流党派，在这项地区选举决选中皆未获得实质胜利，由于希望破灭的选民渐受极右翼吸引，令两大党受到动摇。

一个月前发生的伊斯兰武装份子攻击巴黎事件，导致130人死亡，引发民众对安全与移民议题担忧，因此在上周的第一轮投票中，民族阵线在全国的得票数高于其他党派。

这次地区选举是2017年总统与国会大选前最后一场选举，被视为是对奥朗德、萨科齐(Nicolas Sarkozy)以及勒庞等有意角逐大位的挑战者的一次试炼。(完)