法国极右翼民族阵线在地区选举空手而归 勒庞总统梦受挫

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎12月13日 - 勒庞(Marine Le Pen)领导的法国极右翼民族阵线(National Front)在周日的选举中，未能取得任何一个地区的胜利，使得她争取参选总统资格的希望受创。
保守党与社会党这两大主流党派，在这项地区选举决选中皆未获得实质胜利，由于希望破灭的选民渐受极右翼吸引，令两大党受到动摇。
一个月前发生的伊斯兰武装份子攻击巴黎事件，导致130人死亡，引发民众对安全与移民议题担忧，因此在上周的第一轮投票中，民族阵线在全国的得票数高于其他党派。
这次地区选举是2017年总统与国会大选前最后一场选举，被视为是对奥朗德、萨科齐(Nicolas Sarkozy)以及勒庞等有意角逐大位的挑战者的一次试炼。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。