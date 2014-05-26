法国极右翼在欧洲议会选举中大胜 英国独立党明显领先

图为在伦敦欧盟委员会建筑外的欧盟和英国国旗。 REUTERS/Neil Hall

路透布鲁塞尔5月26日 - 周日，在法国和英国的欧洲议会选举中，反欧盟的民族主义党派均意外取得大胜。反欧盟政党的席位增长超过一倍，整个欧洲都出现了反对财政紧缩政策和失业的抗议性投票。

勒庞领导的极右翼国民阵线反对移民和欧元制度。法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)将该党取得的突破称作政治“地震”。法国是欧盟的发起国之一。

在多个国家，反欧盟的极右翼和强硬左翼获得席位，而且其成果被低投票率放大。不过，德国和意大利的亲欧盟中间派仍然坚守阵地。德国在欧洲议会中席位最多。

在接近半数投票结果宣布的情况下，法拉奇(Nigel Farage)率领的英国独立党在选举中明显领先在野工党及英国首相的保守党。独立党主张英国马上退出欧盟。这一结果令英国在欧盟的长期前景更加生疑。

在将总统奥朗德所在的社会党挤到第三名后，兴高采烈的勒庞向支持者表示，“人民发出了响亮而清晰的声音...他们不再希望由境外的人来领导，由非经选举产生的欧盟执员和技术官僚来领导。”

“他们希望免受全球化的冲击，夺回对自己命运的控制权。”

以当前统计的80%投票结果来看，民族阵线(National Front)的得票率在26%，轻松超过右翼保守派人民运动联盟(UMP)的20.6%。社会党得票率为13.8%，继3月失去很多市镇支持后，该党派两个月内第二次在选举中惨败。

欧盟首个官方结果显示，拥护欧洲一体化的中左翼和中右翼政党将控制751个欧洲议会席位中的约70%。但欧元怀疑论者的议员人数将会翻倍。

欧洲议会发布的初步数据显示，中右翼欧洲人民党将获得212个席位。该党派由卢森堡前总理贾克领导。

“由于欧洲人民党遥遥领先...我已经做好准备接受欧盟执委会主席的职责。”贾克在欧洲议会对记者表示。“在议会里，我们将有占据明显优势的、拥护欧洲一体化的多数席位。”

由欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)领导的中左翼社会党将获得186个席位，接下来是分别获得70个和55个席位的自由党与绿党。根据路透的估算，持欧洲怀疑论立场的党派预计将赢得141个席位；极左党派将获得43个席位，保守党获得44个席位。

舒尔茨对记者表示，他将与其他党派进行磋商，不会轻言失败。

“这对于欧盟来说是糟糕的一天，这样一个种族主义、排外和反犹太的政党，在法国赢得了24-25%的选票。”他说。“但是这些投票人士并不是极端主义者，他们只是已经失去了信任和希望。”

**英国独立党战果辉煌**

比起整体欧盟而言，这次选举在各国内部的政治冲击效应或许更为强烈，迫使一些主流保守政党进一步往右派倾斜，并升高打击外来移民的压力。

英国上周四举行投票，英国独立党(UKIP)得票率27.5%，工党25.4%，保守党24%，但尚未算进苏格兰的开票结果。

英国首相卡梅伦之前承诺，如果明年连任成功，2017年将举行英国是否续留欧盟的公投。这次选举结果将使卡梅伦面临更大压力，必须在欧洲事务上采取更加强硬立场。与卡梅伦联合组阁的自由民主党，属于支持欧盟阵营，在这次选举中预料只拿下一席，少了九个席位。

在意大利，选票接近完全开出，结果显示总理伦齐(Matteo Renzi)所属的中左翼民主党可望稳稳胜出，明显领先民粹主义的五星运动。

丹麦极右派的人民党(People's Party)在当地取得领先，匈牙利极右派政党Jobbik在当地得票第二高。

在荷兰，反伊斯兰教及反欧盟的极右派自由党(Freedom Party)表现欠佳，但以席位数而言，仍名列第二，低于支持欧盟的中间路线在野党。

虽然这次具有投票资格的欧洲选民有3.88亿人，但投票率不到五成。官方的投票率为43.1%，勉强高于2009年的纪录低位43%。

在德国，总理默克尔所属的基督教民主党(CDU)得票率35.3%，低于去年联邦选举创下的23年得票率高位纪录41.5%，但仍然明显胜出。中间偏左的联合执政盟友--社会民主党，得票率27.3%。

反欧元的德国新选择党(AfD)得票率7%，首次拿下席次，是去年成立以来最佳成绩。新选择党走保守路线，反对纾困弱国，主张应将弱国踢出欧元区。

**希腊极左翼实力增强**

希腊方面，齐普拉斯(Alexis Tsipras)领导的反撙节政策左翼激进联盟党(Syriza)赢得的票数最多，但未能压倒性地打败总理萨马拉斯(Antonis Samaras)政府。

一项官方推测估计Syriza赢得26.7%的选票，萨马拉斯的保守派新民主党则获得22.8%，反映出民众对政府近几年来实施的严厉减支措施十分恼火。

齐普拉斯表示，“希腊被欧洲领导阶层变成危机的实验白老鼠，而欧洲人正大肆庆祝纾困和撙节在希腊的挫败。”

联合政府的两个党派--新民主党和泛希腊社会主义运动(泛希社运)合计赢得的选票总数超过了Syriza。政治分析家Theodore Couloumbis表示，虽然仅以两席获得些微多数，政府要走下去不成问题。

周日是欧洲议会选举的第四天，也是最后一天。在大部分欧盟法律上，欧洲议会具有与成员国同等的立法权。

极右翼和激进左翼团体大约将获得四分之一的席位，足以取得更大话语权，但可能还不足以阻挡欧盟立法。

官员表示，最终计票结果和席次分配将可能在周一晚些时候确定。

创纪录低位的投票率出现在斯洛文尼亚，仅为13%。投票率最高的是比利时，达90%，该国投票是强制性的，同一天还举行了大选。

瑞典看来已选出欧盟议会中唯一的女权主义政党成员。(完)

(编译 朱晓军/洪曦/蔡美珍/张若琪 审校 张涛/石冠兰/杜明霞/张明钧)

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