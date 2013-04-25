法国人民币支付使用量领先于欧元区--SWIFT

路透香港4月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四表示，法国人民币支付的使用量较前一年增加逾一倍，成为欧元区里使用量最大，并显露挑战伦敦离岸人民币中心的竞争力。

SWIFT最新报告显示，至今年3月法国人民币支付的金额较上年同期增长249%，在香港外的国家/地区排第四。法国与中国/香港间各项活动使用人民币支付的比例升高至21.4%，一年前为6.5%。其中95%来自于机构转帐，5%为客户支付。

“这个是个有趣的发展，表明了法国成为欧洲人民币交易中心的动力，”SWIFT环球人民币业务总监Lisa O’Connor说。

她表示，法国使用人民币需求快速成长,反映出其与伦敦竞争离岸中心的潜力。在中英讨论签署换汇协议之际，中法换汇协议的进度以及其对欧元区的影响值得关注。

法国总统奥朗德今日抵中国，中国日报上周报导，与中国签订换汇协议，令巴黎成为离岸中心之一，是奥朗德访中的重要议题之一。目前巴黎的人民币存款达100亿元，在欧洲排名第二，仅次于伦敦。

人民币的使用量持续成长，SWIFT表示，至今年3月在全球主要支付货币中排名13，较前一个月上升一位，作为支付的比重也创下0.74%的新高。

目前中国已经与19个国家地区货币当局达成了货币互换协议，涉及总金额超过2万亿元人民币，从地域上正从亚洲和新兴市场国家向西方国家延伸，但尚无非洲国家。(完)

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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