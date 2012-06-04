法国称每年需减支39亿欧元以实现预算平衡目标--报载

路透巴黎6月4日电---据回声报周一引述的一份政府内部报告,法国新执政的社会党政府需将支出每年削减约39亿欧元(48亿美元),才可能实现到2017年平衡预算的目标.

法国在今年1月丧失了AAA的主权信贷评级,而如果新政府放松对预算赤字的控制,就有引发欧元区主权债危机的可能性.

据回声报报导,这份由General Inspection of Finances准备的报告提议综合采取下述几项措施,包括公共部门裁员、冻结薪资与养老金、减少社会福利与补贴.该机构类似于法国政府内部的管理咨询部门.

虽然法国近几周标售公债的收益率降至纪录低点,表明投资者仍将该国视作相对安全的去处,但在1月被标普摘掉AAA评级後,其财政状况目前受到密切审视.穆迪亦将法国评等的展望列为负面.

这份内部报告称,要实现前总统萨科齐所定的到2016年平衡预算的目标,则需要一年削减中央政府支出53亿欧元.

但上个月上台的总统奥朗德已将实现预算平衡目标的时间推後一年,放宽了调整空间.

这份报告称,法国政府的支出相当於该国经济产出的约56%,在欧洲国家中是最高比重之一,因此调整预算主要应是通过削减支出,而非增税.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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