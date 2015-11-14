巴黎发生恐怖袭击 法国宣布进入全国紧急状态（更新版）

11月14日，巴黎发生多起袭击事件后，警察在巴黎圣母院附近巡逻。 REUTERS/Gonazlo Fuentes

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路透巴黎11月14日（记者 Ingrid Melander/Marine Pennetier） - 巴黎多个地点周五遭枪手和炸弹客袭击，导致至少120人遇难，法国总统奥朗德称这是前所未有的恐怖袭击。遇袭地点包括餐馆、音乐厅和体育场等。

巴黎市政厅一名官员称，四名枪手在巴特兰音乐厅大开杀戒，至少87名参加摇滚音乐会的年轻人丧生。最终反恐特警对音乐厅发动强攻，枪手引爆了炸药带，有很多惊恐万状的幸存者获救。

该官员称，巴黎还发生了另外最多五起袭击事件，导致约40人丧生，其中包括国家体育场附近的两起自杀式炸弹爆炸。法国总统奥朗德和德国外长当时正在体育场内观看一场足球友谊赛。

巴黎公共检察官Francois Molins称，至少120人遇难。他的发言人称，有八名袭击者亦丧生，其中七人是引爆炸药带自杀，另一人是被警方击毙。

联合国全球气候大会将于本月晚些时候在巴黎召开，法国已针对恐怖袭击威胁提高了戒备。

奥朗德从体育场安全撤离后，宣布法国进入全国紧急状态，这是二战结束以来首次。奥朗德并宣布关闭法国边境，防止暴徒逃离。

巴黎地铁关闭，学校、大学和市政建筑周六均被要求关闭。但一些铁路和航空服务预计仍将运行。

奥朗德发表午夜全国电视电话，之后主持内阁紧急会议。

奥朗德来到最血腥的袭击现场--巴特兰音乐厅，宣布政府将毫不留情地打击恐怖主义。

各项紧急安排纷纷启动，警察取消休假，军队派遣1,500名士兵增援巴黎地区警戒，医院召回工作人员救死扶伤。

检察官的发言人称，她不能确定是否有枪手在逃。

电台广播提醒巴黎市民留在家中，离开街头，并呼吁居民为困在街头的人提供庇护。

遇袭音乐厅内有目击者听到枪手高呼伊斯兰口号，口号谴责法国在叙利亚问题上发挥的作用。

奥朗德取消了周末去土耳其参加20国集团（G20）峰会的计划。

事件发生后，多国领导人表示与法国团结一致。联合国秘书长潘基文亦对袭击事件表示谴责。

目前尚无可证实的消息宣称对袭击事件负责，但有“伊斯兰国”的支持者在Twitter发帖称该组织实施了袭击。（完）