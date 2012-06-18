社会党赢得法国议会绝对多数席位 奥朗德实力增强

路透巴黎6月17日电---法国总统奥朗德所在的社会党在周日的法国议会选举中赢得绝对多数席位,这有助於增强奥朗德的实力,他正敦促欧元区金主德国支援遭受紧缩计划和疲弱银行业打击的重债国.

据法国最终计票结果显示,社会党及其外围政党在议会选举中赢得307个席位,轻松超过在577个席位的国民议会(下院)中占多数所需的289席.

左翼党派获胜,意味着奥朗德在通过立法时无需仰赖环保主义的绿党或共产党主导的左翼阵线(Left Front)支持,绿党和左翼阵线分别赢得国民议会的16个和10个席位.中左翼党派已经掌控法国议会上院.

"这给法国政府带来权力和支持,"财政部长莫斯可维西说,称选举结果给奥朗德政府投下信任票,将有助於政府推进经济及欧元区政策.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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