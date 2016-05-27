法国抗议劳动法改革的示威者与警方冲突 欧洲杯或被无辜牵连

路透巴黎5月26日 - 法国示威者周四在反对劳动法改革的抗议过程中袭击了一座警察局并打碎了银行的窗户；与此同时态度强硬的法国总工会(CGT)与政府摊牌，打算要切断燃料供应，而政府表示不会让步。

全国有77人被逮捕。内政部表示，参加抗议活动的人数超过15万人，但远远小于之前三个月里的抗议规模。示威者反对政府的劳动法改革计划，政府出台这项改革的目的是让企业更加方便地雇佣和解聘员工。

在法国西南部城市波尔多，约100人攻击了一座警局，投掷物品并毁坏一辆警车。在巴黎以及西部城市南特，示威者打碎了银行的窗户并与警方发生冲突，警察使用了催泪瓦斯。

示威者计划在6月14日再次举行大型抗议活动，正好在法国2016年欧洲杯足球赛开幕的四天后。CGT警告称，如果政府拒绝收回改革法案的草案，该项赛事可能会受到干扰。

“政府有时间说‘停下来’，那样就一切都好了，”当CGT的负责人Philippe Martinez被路透问及CGT是否愿意干扰这场足坛盛事时，他这样回答。该工会组织要求取消劳动法改革法案。

随着街头抗议人潮渐退，CGT转而发动行业罢工。炼油厂、核电厂及铁路工人停工，并在路上设置路障，在勒阿弗尔等重要港口及分销中心附近焚烧木板和轮胎。

最近几日警方已介入并在炼厂和港口移除路障，法国总理瓦尔斯说，20-30%的加油站面临燃料短缺，甚至无油可用。

交通部长Alain Vidalies说，“到今天为止，情况比较没那么令人担心。”他表示，仓库至加油站之间的燃料交付情况现已好转。

**改革方针不变**

瓦尔斯说，政府不会撤回改革法案并将清除炼厂障碍物，他说改革会有微调，但关键要点不会有任何改变。瓦尔斯背后有法国另一势力强大的工会--工人民主联盟(CFDT)的支持。

引发争议的部分法案内容包括，允许企业在得到多数员工同意的前提下，若签订了内部薪资合约，那么企业可选择不承担劳工保护义务。

政府由于难以争取到足够的议员支持法案，因此以一道行政命令强行将法案送至下议院。预计在7月将举行最终表决。

虽然核电业专家说，由于合法的罢工范围有限，加上自海外进口的电力，核电厂罢工不太可能引发大规模断电，不过罢工经常导致法国电力集团(EDF)电力设施的运转成本上升。虽然法国仍是电力净出口国，但其进口量周四跳增。

法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)称，该公司仅有一个燃料分销仓库停止运作，不过该公司在法国的五座炼厂有两座停工，未来数日还将有两座炼厂暂停运转。(完)