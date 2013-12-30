法国将面向企业高管征收“百万富翁税”

路透巴黎12月29日 -法国宪法委员会周日批准一项备受争议的税收计划，政府将向高管年薪超过100万欧元(138万美元)的企业征收“百万富翁税”。

奥朗德总统承诺要让富人在帮助法国脱离危机方面做出更大贡献。这项举措符合他的承诺，但却让企业高管和足球俱乐部大动肝火，并一度威胁要举行罢工。

这项政策最初考虑向高收入者年收入超过100万欧元的部分按75%的税率征税，但在去年遭到宪法委员会的否决，称此举不公平。法国最高行政法院后来表示，对个人的最高税率是66%。

此后法国政府进行了调整，改为向公司征税，引发企业家的愤怒。

根据新的方案，在2013年和2014年年薪超过100万欧元的部分将被课以50%的税收。

加上社保缴款，实际税率仍然在75%左右，但此项税收的上限为公司营业额的5%。

这项税收规定料将影响约470家企业和十几家足球俱乐部，预计每年可收取约2.10亿欧元税收。

宪法委员会如果认为某些法规存在违宪情况，有权取消这些法律。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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