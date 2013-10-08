阿尔卡特-朗讯将在全球裁员1万人--报载

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透巴黎10月7日 - 法国回声报和费加罗报的网站周一报导，电信设备制造商阿尔卡特-朗讯ALUA.PA为削减成本，计划裁员10,000人，该公司拟在2015年前将成本削减10亿欧元。
这两家报纸称，阿尔卡特-朗讯将削减15,000个岗位，但会新增5,000个职位。该公司全球员工总数为72,000人。
回声报报导称，阿尔卡特-朗讯打算在法国裁员900人，相当于该国总雇员数的约10%，并关闭位于雷恩和图卢兹的办公室，出售部分工厂
费加罗报称，裁员将影响到全球所有地区，该公司计划在欧洲、中东和非洲地区裁员4,100人，在亚洲裁员3,800人，美洲亦将裁员2,100人。
阿尔卡特-朗讯发言人拒绝置评。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
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