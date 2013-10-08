阿尔卡特-朗讯将在全球裁员1万人--报载

路透巴黎10月7日 - 法国回声报和费加罗报的网站周一报导，电信设备制造商阿尔卡特-朗讯ALUA.PA为削减成本，计划裁员10,000人，该公司拟在2015年前将成本削减10亿欧元。

这两家报纸称，阿尔卡特-朗讯将削减15,000个岗位，但会新增5,000个职位。该公司全球员工总数为72,000人。

回声报报导称，阿尔卡特-朗讯打算在法国裁员900人，相当于该国总雇员数的约10%，并关闭位于雷恩和图卢兹的办公室，出售部分工厂

费加罗报称，裁员将影响到全球所有地区，该公司计划在欧洲、中东和非洲地区裁员4,100人，在亚洲裁员3,800人，美洲亦将裁员2,100人。

阿尔卡特-朗讯发言人拒绝置评。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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