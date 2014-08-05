独家：法国Iliad与投资者协商提高对T-Mobile的收购价--消息

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透伦敦8月5日 - 据知情消息人士周二称，法国电信企业Iliad(ILD.PA)正在与投资者协商提高对美国第四大移动运营商T-Mobile US的收购价格，因为Iliad预计T-Mobile母公司德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)会拒绝150亿美元的收购要约。
由于相关商谈属私密性质，消息人士要求匿名。他们透露，引入更多投资者将帮助Iliad提高收购价。之前Iliad提出按每股33美元收购T-Mobile TMUS.N的56.6%股权。
英国金融时报周二报导，德国电讯目前与美国第三大移动运营商Sprint举行深入商谈，Sprint提出的收购价是每股40美元，所以德国电讯预计会以价格太低为由拒绝Iliad的收购要约。日本软银(9984.T)是Sprint的母公司。
受路透报导影响，T-Mobile US股价盘中曾劲扬2%，最终收高0.65%。
消息人士称，Iliad正在与数家美国卫星和有线电视运营商举行商谈，其中包括或有兴趣参与联合竞购T-Mobile的Dish Networks (DISH.O)，Cox Communications 和Charter Communications (CHTR.O)，这些公司都在寻求进入美国移动市场。
消息人士还称，Iliad也在接洽安大略省教师养老基金(OTPP)等基础设施和养老基金，以及包括新加坡政府投资公司(GIC)在内的主权财富基金。
今年稍早的时候，GIC和OTPP表现出投资移动领域的兴趣，当时他们同意支持法国第三大移动运营商Bouygues Telecom收购法国同业SFR，但这个收购行动以失败告终，SFR后来被法国有线电视运营商NumericableNUME.PAATCE.AS买下。
有两位消息人士指出，Iliad与潜在合作伙伴的商谈属初步性质，仍然有谈不拢的可能。
OTPP和Charter Communications拒绝置评。Iliad、Dish、Cox Communications和GIC无法立即置评。
消息人士称，Iliad需要联合其它投资者提高对T-Mobile的收购价，因为除了汇控(HSBA.L)和法国巴黎银行(BNPP.PA)承诺提供的130亿美元外，Iliad单凭自己，已经没有能力去筹集更多的贷款。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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