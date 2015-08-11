Airbnb民宿令巴黎高端酒店感到威胁

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透巴黎8月9日（记者 Pascale Denis/Tommaso Mazzanti） - 巴黎的Airbnb民宿是世界上最多的。改变了巴黎穷游局面的Airbnb现在令高端酒店也感觉到了威胁。
“巴黎市场将变得非常艰难，”Bristol Hotel董事总经理Didier le Calvez说道。和巴黎其它高端酒店的老板一样，le Calvez表示Airbnb拥有不公平的优势，构成了威胁。
2012年法国全国只有7,000个Airbnb民宿，现在巴黎就有5万个，这表明le Calvez和他的同事们有理由担忧。
巴黎每晚价格超过500欧元的Airbnb民宿有380-400个，其中约40个价格超过1,000欧元（1,090美元）。
Bristol的客房每晚为1,000欧元，考虑到个体性、匿名性和临时加床等吸引力，这些民宿可能对Bristol和其他几家高端酒店构成竞争，高端酒店的客房总数大约有1,500间。
高端酒店已经在担忧大量新开酒店的竞争。咨询机构JLL Hotels & Hospitality预计2018年客房容量将比10年前高出60%。
俄罗斯和巴西游客数量的减少以及美国游客对法国反犹太主义情绪上升的担忧也是其中因素。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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