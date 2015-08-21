法国2015年游客数量料创新纪录--外长

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎8月20日 - 法国外交与国际发展部部长法比尤斯（Laurent Fabius）称，今年前往法国的游客数量料创造新的纪录，有助于提振旅游业营收增长约4%。

去年法国旅游业收入为1,500亿欧元，占GDP的7%。

凭借首都巴黎、卢瓦尔河谷城堡群、阿尔卑斯山滑雪胜地、蔚蓝海岸和美食，法国从20世纪80年代以来一直是世界上游客最多的国家。

“我希望今年游客数量超过8,500万，”法比尤斯在新闻发布会上说道，去年游客数量为8,370万。他还预计游客将增加支出。

欧元疲软以及近期北非发生的恐怖主义袭击也有助于法国吸引游客，游客中约三分之一为外国人。

法比尤斯指出，《查理周刊》1月遭到袭击对旅游业的影响有限。尽管今年前往巴黎的游客数量保持稳定，但酒店预定量有所下滑。

“有些人认为原因是AirBnB的发展，”法比尤斯说道。（完）