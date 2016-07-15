法国尼斯发生卡车司机驾车冲撞人群 已造成数十人丧生

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透巴黎7月14日 - 法国尼斯市长在推特上称，周四晚一辆卡车冲向观看法国国庆日焰火表演的人群，造成数十人丧生。
BFM电视台称，这辆卡车冲过在尼斯盎格鲁街上的人群，至少30人丧生。BFM称尼斯当局将该起事件定为袭击案。
“亲爱的尼斯市民，”尼斯市长Christian Estrosi在推文中写道。“驾驶卡车的司机似乎已杀害了数十人。请暂时留在家里，我们将为大家提供更多消息。”
《尼斯晨报》(Nice Matin)援引其在现场的记者Damien Allemand报导称，有许多人受伤，街道上有血迹。该报发布了一张损坏的、远途运输卡车的照片，并称“车身布满弹孔”，另有急救人员治疗伤者的图像。
Allemand称：“人们在奔逃。太可怕了。他开车冲向人群中...好多人身上都流着血。肯定有好多人受伤。”
尼斯当地官员Sebastien Humbert对法国Infos电台称，司机驾驶卡车沿盎格鲁街高速行驶，然后冲进观众人群，司机最终被击毙。
Humbert表示这明显是一起刑事袭击案，不过司机身份尚待确认。现在尚无发生其它袭击的迹象。
一名美国安全官员称，美国政府部门不断收到“伊斯兰国”威胁袭击法国的报告。然而两名美国官员称，此刻他们并不知晓武装分子是否与本次尼斯袭击案有关。
美国有线电视新闻网(CNN)称已与一名身份确认为美国飞行员的目击者通话，后者看到了卡车冲向人群。目击者称司机驾车加速将人们撞倒，还称卡车上只有一人。
就在数小时之前，法国总统奥朗德称去年11月巴黎恐袭后开始的紧急状态不会在7月26日结束后延长。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪/徐文焰)
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