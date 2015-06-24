法国总统称美国的监听活动“不可接受” 美国驻法大使被召见

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎6月24日（记者 John Irish/Elizabeth Pineau） - 法国总统奥朗德周三表示，美国对法国官员实施监听的行为“不可接受”；法国召见了美国驻法国大使进行解释。
维基解密披露，美国国家安全局对法国先后三任总统实施了监听；奥朗德就此主持了部长和军官紧急会议。
“法国不会容忍威胁国家安全和利益的行为，”法国总统办公室发布声明称，并表示这不是美国针对法国的间谍活动指控第一次出现。
“美国当局做出过承诺。这些承诺需要重新提起，并严格遵守。”
法国一名外交消息人士称，法国外交部召见了美国驻法国大使商讨此事。
美国驻法国大使馆拒绝发表评论。美国国家安全委员会的声明称，并未、也不会对奥朗德实施监听。该声明并未提到过去是否开展过监听活动。
“我们难以理解或想象盟国对盟国实施间谍行为的动机，大家通常在国际事务中处在相同的战略立场上，”法国政府发言人Stephane Le Foll对i>TELE电视台说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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