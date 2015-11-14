巴黎发生恐怖袭击 多国领导人声援法国

2015年11月13日，巴黎多地遭遇恐怖袭击，防暴警察在维护遇袭地点之一巴特兰音乐厅附近的安全。 REUTERS/Christian Hartmann

路透伦敦11月14日（记者 Alastair Macdonald） - 巴黎周五晚间发生恐怖袭击后，世界多国领导人作出反应，表示震惊并承诺与法国团结一致。

联合国安理会发表声明称巴黎恐怖袭击“残忍、是懦夫行径”。法国包括体育场和音乐厅在内多处地点遇袭。

美国和俄罗斯虽然在许多问题上存在分歧，但此次均对法国总统奥朗德表示支持。

美国总统奥巴马说：“又一起为了恐吓无辜平民而制造的暴行。我们准备好随时对法国政府和人民提供所需的一切支持。”

他说：“那些人以为可以威胁到法国人民或他们的价值观，那他们就错了。”

俄罗斯克里姆林宫在声明中称，法国发生恐怖袭击后，俄总统普京对奥朗德和法国人民表示了慰问。

北约表示将支持法国，北约秘书长斯图尔滕贝格称：“我对今晚巴黎多处发生的恐怖袭击深感震惊。遇难者家庭、所有受影响的人、法国所有人民，我的心与你们同在。”

“我们团结一心打击恐怖主义，恐怖主义永远赢不过民主。”

德国总理默克尔说：“从巴黎传来的新闻和画面，让我深感震惊。”此次事件中，德法足球友谊赛场外也发生爆炸，当时德国外长正和法国总统奥朗德一起在球赛现场观看比赛。

默克尔称：“德国政府正与法国政府联系，已代德国人民表达同情和支持。”

英国首相卡梅伦称：“我对巴黎今晚的事件深感震惊。我们的心与法国人民同在，为法国人民祈祷。我们会尽全力提供帮助。”

欧盟委员会主席容克称：“我相信，法国政府和人民能经受住这次新的磨难。”（完）