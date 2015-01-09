独家：法国枪击案嫌疑人曾在也门与基地组织传教士会面--消息人士

路透萨那1月9日 - 一位也门高级情报消息人士周五告诉路透，涉嫌制造法国讽刺漫画杂志枪击案的两兄弟中有一名于2011年到过也门，期间曾与前基地组织传教士Anwar al Awlaki见面。

该消息人士称，Said Kouachi在2011年曾在也门停留数月研究宗教，但尚无确切信息显示，他是否在也门接受了基地组织的培训。(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)

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