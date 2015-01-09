独家：法国枪击案嫌疑人曾在也门与基地组织传教士会面--消息人士

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透萨那1月9日 - 一位也门高级情报消息人士周五告诉路透，涉嫌制造法国讽刺漫画杂志枪击案的两兄弟中有一名于2011年到过也门，期间曾与前基地组织传教士Anwar al Awlaki见面。
该消息人士称，Said Kouachi在2011年曾在也门停留数月研究宗教，但尚无确切信息显示，他是否在也门接受了基地组织的培训。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
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路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透北京5月9日 - 中国山东威海市政府官方微博周二下午称，5月9日8时59分，威海中世韩国国际学校幼儿园一租用车辆，行经环翠区陶家夼隧道时发生交通事故并导致车辆起火。事故造成幼儿园老师重伤，司机和11名儿童（5名韩国籍，6名中国籍）死亡。
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。