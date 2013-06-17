法国同意欧美开展自由贸易谈判

法国周五同意欧盟启动与美国的自由贸易谈判，此前欧盟成员国满足了该国保护电影和网络娱乐产业免于受到好莱坞和硅谷势力侵袭的要求。法国贸易部长明确表示谈判将不包括文化产业。欧盟领导人和美国总统奥巴马计划利用八国集团峰会的机会启动自由贸易谈判。路透