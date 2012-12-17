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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 17日 星期一 10:31 BJT

法国外长称阿萨德的末日即将来临

法国外长洛朗·法比尤斯(Laurent Fabius)周日表示，他认为叙利亚总统阿萨德将很快下台，新的反对派联盟必须得到支持，以防止极端分子控制叙利亚。法国是首个承认叙利亚国家联盟为叙利亚人民合法代表的西方国家。路透

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