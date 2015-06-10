焦点：瑞郎挤下日圆晋升避险货币之王 成为希腊债务危机的大赢家

图为欧元和瑞郎现钞。 REUTERS/Denis Balibouse

路透伦敦6月9日 - 瑞郎已成为希腊债务问题的一大赢家。尽管瑞士利率为全球最低，瑞郎仍然挤下日圆成为投资者最爱的避险货币。

瑞士的经常帐盈余以及通胀年率下滑，意味着即使瑞士指标利率是负0.75%，投资者也可以获得正回报，基金经理受此吸引，在最近几周增持瑞郎。

当市场面临压力或经济不明朗时，瑞郎和日圆通常会受到投资人青睐。而日圆因流动性较高而人气更高。不过，瑞银数据显示，过去三周，瑞郎已成为买气最高的主要货币。

“日圆和瑞郎两者相比，日圆无疑已被比下来了，”北欧联合银行(Nordea)汇率策略分析师Niels Christensen说。“在避险环境中，特别是希腊危机疑虑罩顶，日圆反应没有瑞郎那么大。”

瑞郎兑日圆本周触及1月底以来的最高。瑞士央行1月15日弃守瑞郎兑欧元的1.20汇率上限，瑞郎因此在几日后就冲上此高点。

由此也带来负利率，阻碍资金流入。目前利率在负0.75%水平，为全球最低，只有丹麦与之相当。

不过投资者却没有因为负利率而却步，特别是当他们追求安全投资的时候。近期瑞士央行数据显示，证券投资以及大型瑞士投资者海外汇回资金依然强劲。

在瑞郎近期上涨的同时，日圆持续走贬。投机客、资产管理公司以及长期主权基金过去几周一直在抛售日圆，因担心日本央行可能不得不采取进一步货币宽松政策来推升通胀。

虽然美元兑日圆在过去三个月上涨3.5%，这反映了对美联储收紧货币政策的预期，但美元兑瑞郎的跌幅超过5%。

与美元类似，欧元兑日圆劲扬6.5%，但兑瑞郎还是跌了2.3%左右。

**瑞郎继续走强**

据商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机客押注日圆下滑，依旧偏爱瑞郎。

在衍生品市场，就外汇看涨还是看跌衡量期权需求的风险逆转指标显示，市场持续偏向于认为欧元兑瑞郎会下滑。

瑞银外汇策略师Geoffrey Yu说到，近期主要由资产管理公司引领的瑞郎买盘，反映了对希腊问题的担忧，且人们对全球经济加快回升，遏制通缩风险的乐观看法正逐渐减弱。

汇丰外汇策略部主管David Bloom估计，瑞郎兑欧元甚至有可能触及平价水准，目前约在1.04瑞郎。

“就算希腊同债权人达成协议，我们仍怀疑欧元兑瑞郎能否持续上涨。事实上，从期权市场来看，人们更担心“希腊退出欧元区”可能令欧元兑瑞郎大幅下滑。”他说道。

他称，那些看空瑞郎的人同瑞士投资者间恐怕要有一番较量，后者一直在稳步将资金汇回国内。

“瑞士由来已久的经常帐盈余造就了对瑞郎源源不断的需求，尤其是当全球经济前景那么的不好。”他说道。(完)

(编译 李婷仪/郑茵/孙茉莉; 审校 许娜/张荻/龚芳)

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