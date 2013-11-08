标普将法国主权信用评级调降至AA

调查：澳新货币料缓步下跌 澳元一年后料为0.74美元

路透走访的51位分析师预计，澳元/美元汇率一个月后料为0.7600美元，较3月调查提高0.01美元。长期预估也相应上调，三个月后澳元料报0.7500美元，一年后料为0.7400。