标普将法国主权信用评级调降至AA

通用汽车财务长看好2017年表现 无畏“环境艰困”
路透底特律4月6日 - 通用汽车财务长Chuck Stevens周四表示，该公司预期2017年将又是“非常强劲的一年”，并重申公司对全年的获利预估。
路透悉尼11月8日 - 标准普尔周五将法国长期本外币主权信用评级从“AA+”下调一个级距至“AA”。
标普称，高失业率正削弱对进一步采取财政和结构性政策措施的支持，并表示法国政府的宏观改革将不会大幅提升该国的中期增长前景。
标普还将法国债信评级展望从负面上调至稳定。
标普指出，“展望稳定反映出，我们预计法国政府将致力于控制净一般政府债务，而且未来两年内对法国评级采取进一步行动的几率小于三分之一。”(完)
(编译 王洋/杜明霞；审校 高琦)
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路透底特律4月6日 - 通用汽车财务长Chuck Stevens周四表示，该公司预期2017年将又是“非常强劲的一年”，并重申公司对全年的获利预估。
路透班加罗尔4月6日 - 一项路透调查显示，加元未来几个月将走跌，受经济前景不确定性，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前景打压。
路透走访的51位分析师预计，澳元/美元汇率一个月后料为0.7600美元，较3月调查提高0.01美元。长期预估也相应上调，三个月后澳元料报0.7500美元，一年后料为0.7400。