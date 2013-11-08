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国际财经 | 2013年 11月 8日 星期五 15:34 BJT

标普将法国主权信用评级调降至AA

路透悉尼11月8日 - 标准普尔周五将法国长期本外币主权信用评级从“AA+”下调一个级距至“AA”。

标普称，高失业率正削弱对进一步采取财政和结构性政策措施的支持，并表示法国政府的宏观改革将不会大幅提升该国的中期增长前景。

标普还将法国债信评级展望从负面上调至稳定。

标普指出，“展望稳定反映出，我们预计法国政府将致力于控制净一般政府债务，而且未来两年内对法国评级采取进一步行动的几率小于三分之一。”(完)

(编译 王洋/杜明霞；审校 高琦)

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