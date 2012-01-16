法国丧失AAA评级 对萨科齐谋求连任甚为不利

* 对借款成本的影响看来有限

* 对全力竞选的萨科齐而言,降级的时间颇为不利

* 反对派认为,降级说明萨科齐的经济政策不当

* 政府淡化降级影响,承诺将进一步采取改革举措

路透巴黎1月13日电---评级机构标准普尔周五将法国的债信评级由"AAA"调降至"AA+",比德国低了一个级距,给还有三个月就将面临大选的法国总统萨科齐带来沉重一击.

标普调降欧元区九个国家的主权债信评级,法国和奥地利均失去AAA评级.标普在声明中称:"之所以采取今天的评级行动,主要是我们认为欧洲决策者最近几周采取的政策动议或许不足以充分解决当下欧元区存在的系统性压力.

标普还将欧元区14个国家的评级展望至于负面,包括法国、奥地利以及尚保有AAA级别评级的芬兰、荷兰和卢森堡.德国是唯一一个在此次评级行动中全身而退的欧元区国家.

在获悉降级一事後,法国财长巴胡安立即与萨科齐以及其他部长进行紧急会谈,甚至赶在标普正式宣布之前在晚间电视节目中露面,力图淡化影响.

他表示,法国政府将更加积极地推行体制改革,以促进经济成长和就业.

"这只是评级调降,调降了一个级距而已,"巴胡安对法国电视二台表示."显然,这并不是灾难.这就好比一个一直在学校拿满分的学生忽然被扣掉了一分,同样也不能算是灾难,这个评级还是非常优秀的."

由於市场对此事早有预料,分析师预期法国降级对政府借款成本影响有限,但对萨科齐而言,调降的时间非常不利.萨科齐有可能在4月和5月两轮选举中被社会党候选人奥朗德(Francois Hollande)击败,而且他一直以来都把保住AAA评级当成一件令人骄傲的政绩.

"标普完全正确.法国正在为30年来公共财政方面的不负责任而付出代价,"法国投资基金Lutetia Capital主管Fabrice Seiman对路透表示.

反对党利用降级消息,称其证明萨科齐不适合领导国家经济建设.

社会党领导人奥布里(Martine Aubry)表示,萨科齐将会被作为"法国降级总统"而被人记起.极右翼党派领导人勒庞(Marine Le Pen)称,标普此举将导致公共债务膨胀.勒庞在民意调查中位居第三,排在奥朗德和萨科齐之後.

"法国AAA评级遭调降是对五年来萨科齐及其政府领导下社会,经济和政治实力不断被削弱的一种惩罚,"奥朗德的重要助手Marisol Touraine表示.

"这是对我们主权信用的调降,将影响我国的声誉,也是相对於德国的调降,意味着从象征意义和政治角度而言,我们在欧洲的地位将受损."他在i<Tele电视台表示.

**财政松懈**

几个月来法国一直担心会遭到降评,其经济成长蹒跚令其公共财政看来极容易受到银行业或欧元区二线国家的冲击.

萨科齐在2011年的多数时间均表示,他将全力保卫法国评等,并在年末时赶紧推出两大削减预算的计画.

标准普尔去年12月把15个欧元区国家置於观察名单,在这之後数日,萨科齐口径一改,称降评将不是"无法克服的问题",他将沉着应对.

萨科齐的关注焦点转向经济成长,他誓言要整顿社会福利融资、企业工资费用及就业弹性,这些议题其将在下周和工会及雇主讨论.

但抨击者质疑,从现在至4月22日总统大选前,能否开展有意义的改革.

巴胡安指出,法国的借款利率是欧元面世以来最低.他表示,2012年预算案反映的10年期借款利率为3.7%,高於当前的市场利率3%,这使得政府尚有充裕的操作空间.

法国指标10年期公债收益率FR10YT=TWEB已升至逾3%,脱离9月时创下的纪录低位约2.5%,但仍处於历史性的较低水准.

标准普尔降评消息在周五公布後,法国10年期收益率较德国公债的利差扩大10个基点至131,但仍远於11月时的近200个基点.

法国未偿债务为1.3兆(万亿)欧元,今年将最多发行1,780亿欧元的中长期债券,以支应其赤字和到期债券.

法国公共债务管理局主管Philippe Mills在11月时曾表示,借款利率若增加120-150个基点,将使得每年的成本多出25-30亿欧元.(完)