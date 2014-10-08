法航荷航称飞行员罢工造成5亿欧元损失 超全年获利预估20%

英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透巴黎10月8日 - 法航周三称，上个月为期两周的飞行员罢工造成损失5亿欧元(6.32亿美元)，抹去了其母公司法航荷航 (AIRF.PA)全年核心业务获利预估值的逾五分之一。
法航荷航已于7月下调了2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)，从25亿欧元调降至22-23亿欧元。以收入计，法航荷航是欧洲第二大航空公司。
法航荷航表示，9月份总客运量下降15.9%，第四季度机票预订量下降了1-2%。
该公司称，在上述5亿欧元的损失预估中，包含3.2-3.5亿欧元直接影响，比如收入下降以及为乘客购买竞争对手的机票等，节省下来的燃油和其他成本抵消了部分损失。其他损失则由机票预订的推迟引起。(完)
(编译 王颖；审校 田建华)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。