焦点：法国政府要求竞购阿尔斯通的各方均提高出价

路透巴黎6月17日 - 法国政府周二对竞购工程集团阿尔斯通的通用电气和西门子表示，他们必须拿出更好的出价，从而提高了竞购战的筹码。

法国总统奥朗德领导的政府已经授权自己，可以否决阿尔斯通(ALSO.PA) 将大部分业务售予外国企业的交易。

通用电气(GE.N) 的出价获得批准的最后期限是下周一。本周德国西门子 (SIEGn.DE) 与日本三菱重工(7011.T) 联合提出收购提议，对阿尔斯通电力业务的估值为142亿欧元(193亿美元)，高于通用电气的124亿欧元。

但奥朗德政府很快回应称，期待两家竞购方都拿出更好的出价。

“法国政府本周将继续与各家公司进行商谈，”奥朗德办公室的一名消息人士称。此前他会见了西门子执行长Joe Kaeser和三菱重工社长宫永俊一，听取他们的出价。

“出价必须提高一些，”这名消息人士称。

但Kaeser认为，从资产估值来看，这已经是两份收购提案中最好的一个了，因此没有理由再讨论如何改善提案。

“如果提案已经很好，为什么还要改进？我们没有理由在此时讨论这个问题，”他在与宫永俊一联合召开的新闻发布会上称。

一名接近通用电气的消息人士表示，该公司仍在与法国政府讨论协议的部分内容--显然是阿尔斯通的铁路、核能和可再生能源资产部分，但补充道，“通用电气不会加入价格战，也不会更改6月23日的最终期限。”

根据西门子-三菱重工的收购提案，西门子将以39亿欧元现金收购阿尔斯通的燃气涡轮发动机业务，而三菱重工将通过另外成立合资企业，收购阿尔斯通的电力资产，其中包括水力发电设备和电网。三菱重工将向阿尔斯通注资31亿欧元现金，从后者股东Bouygues(BOUY.PA) 取得最高达10%的股权。

**建议法国政府持股**

Kaeser和宫永俊一向记者和议员表示，他们打算让阿尔斯通继续在电力和运输领域发展，并计划让这个“引以为傲的法国标志品牌”变得更加强大。阿尔斯通生产富有特色的法国TGV高速列车，并为全球大约40%的核电站提供电力设备。

宫永俊一还向法国议员表示，希望法国也持有阿尔斯通10%股权，以证明该公司仍是法国企业。阿尔斯通一名工会代表参加了周二法国经济部长蒙特布尔举行的新闻简报会，他表示，政府正考虑通过国有银行BPI购买阿尔斯通股权。

法国财长萨潘对路透表示，他对这样的计划毫不知情。Bouygues称，三菱重工已接洽该公司，打算与BPI各持有一定股份，但法国政府或BPI尚未与之接触。BPI拒绝置评，经济部长蒙特布尔办公室未回复置评请求。

蒙特布尔上周对工会会员表示，政府和三菱重工打算持有等额的阿尔斯通股份。一名知情人士透露，BPI“准备参与交易”，无论对象是三菱重工业还是通用电气。

一些劳工代表欢迎西门子-三菱重工的计划，称相较通用电气的提案，三菱重工的计划更能维持阿尔斯通的完整性，而且也承诺三年内会在法国创造1,000个就业岗位和招收1,000名学徒。

CFE-CGC工会在声明中称，通用电气目前必须对阿尔斯通提供更平衡的协议，不要拆的公司四分五裂。

**魅力攻势**

通用电气同时正在法国媒体打广告以提升其魅力攻势，称与阿尔斯通联姻将打造出一家全球能源领导企业。通用电气拟收购阿尔斯通的全部能源业务，包括热电、可再生能源发电和电网业务。这部分业务占到阿尔斯通营收的70%。

阿尔斯通称，将在未来几天检视西门子-三菱重工的提案。接近该公司的一名消息人士表示，阿尔斯通董事会最晚将在6月23日(周一)作出决定。该消息人士指出，与西门子-三菱重工要约不同的是，通用电气的提案具有约束力。

奥朗德领导的社民党政府力图磋商以得到更优出价，从而维持阿尔斯通在运输和能源领域的地位，并认为两者都是国家的支柱产业。而眼下失业率超过10%，且选民愈发支持极右翼党派。

法国政府要求提高报价，此时正值其敦促美国当局减轻对法国巴黎银行 BNPP.PA 的处罚。不过，法国官员尚未在两者之间画上联系，至少在公开场合没有。

阿尔斯通股价收低1.24%，受到政府干预以及交易不确定性的拖累。投资者最初欢迎通用电气的报价，视之能快速弥补阿尔斯通在国际电力市场中的缺位。

周二，一些分析师表示，西门子和三菱重工的联合报价在估值方面对阿尔斯通更具吸引力，指出该公司将得以保留对现有大部分电力业务的控制权。而其他分析师则认为，报价可能造成更为复杂的结果，为政治担忧让路。(完)

(编译 徐文焰/许娜/王翔琼/王兴亚；审校 孙茉莉)

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