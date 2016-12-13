法国东方汇理将斥资36亿欧元收购裕信银行旗下Pioneer

路透巴黎/米兰12月12日 - 法国东方汇理资产管理(AMUN.PA)将出资36亿欧元(38亿美元)从意大利裕信银行CRDI.I手中收购资产管理公司Pioneer Investments，该交易将扩大东方汇理在欧洲的布局，并为裕信银行带来亟需的资本。

与此同时，意大利最大的银行--裕信银行正准备公布一项新的业务计划，并宣布供股筹资，消息人士称可望筹集130亿欧元(140亿美元)资金。该计划将于周二公布。

如果计划成功推进，融资将提振意大利银行业。消息人士曾表示，融资不太可能在2月前启动。

东方汇理股价周一一度涨8.5%创纪录高位，因投资者乐见这一打造全球第八大资产管理机构的交易，通过该交易，意大利将成为东方汇理第二大市场。东方汇理管理的资产规模将增长五分之一达到1.276万亿欧元。

“这是对意大利的一次信心投票，”法国农业信贷(CAGR.PA)副执行长Xavier Musca称，法国农业信贷控股东方汇理。法国农业信贷预计，该交易将使公司每股盈余(EPS)提高逾5%。

裕信银行通过这笔出售可以获得22亿欧元净资本利得，而且在完成交易前可以从Pioneer获得3.15亿欧元的额外股息，其核心资本比率也将增加0.8个百分点。(完)