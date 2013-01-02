巴黎一家苹果店新年前夜遭抢劫

路透巴黎1月1日 - 一名法国警官周二表示，一伙武装劫匪在新年前夜抢劫了巴黎市中心一家苹果AAPLO.O店，盗走了价值不菲的商品。

抢劫案发生在周一晚当地时间9点(1900 GMT)左右，当时这家位于巴黎歌剧院后面的苹果旗舰店刚打烊三小时。

有报道称劫匪抢走了价值大约100万欧元(132万美元)的商品，该警方官员拒绝就此置评，称公司还在评估损失。

法国警察协会UNSA的Christophe Crepin对记者表示，四名戴着面具、全副武装的人闯入商店，并在抢劫后乘一辆货车逃逸。

“他们有备而来。当时绝大部分警察都在忙着在香榭丽舍举行的（新年前夜庆典）的治安，劫匪们利用了这个机会。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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