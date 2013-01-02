巴黎一家苹果店新年前夜遭抢劫

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月1日 - 法国一名警官周二表示，一伙武装劫匪在新年前夜抢劫了巴黎市中心一家苹果 店，盗走了价值不菲的商品。
抢劫案发生在周一晚当地时间9点(1900 GMT)左右，当时这家位于巴黎歌剧院后面的苹果旗舰店刚打烊三小时。
有报导称劫匪抢走了价值大约100万欧元(132万美元)的商品，该警方官员拒绝就此置评，称公司还在评估损失。
法国警察协会UNSA的Christophe Crepin对记者表示，四名戴着面具、全副武装的人闯入商店，并在抢劫后乘一辆货车逃逸。
“他们有备而来。当时绝大部分警察都在忙着在香榭丽舍举行的（新年前夜庆典）的治安，劫匪们利用了这个机会。”（完） (编译：靳怡雯 发稿：程芳)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。