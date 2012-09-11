法首富因申请入比利时籍被批缺乏爱国心

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴黎9月10日电（记者 Nicholas Vinocur）---法国首富阿诺特（Bernard Arnault）因寻求加入比利时国籍，被国内社会党领导人及其他左翼人士指责缺乏爱国精神。
阿诺特是奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)的掌舵人，他已证实申请加入比利时国籍。而就在他证实此事的前一天，法国总统奥朗德公布了2013年预算案的细节，当中包括向富豪加徵75%税收的措施。
阿诺特否认加入比利时国籍是想少缴税，称只是出於个人和商业原因，并表示会继续在法国缴税。
尽管他出面否认，但眼下正值奥朗德动员民众支持在未来两年增税、冻结公共支出之际，他的举动还是招来尖锐抨击。
有左翼倾向的《解放日报》头版大标题赫然写道：“滚吧，你这个有钱的混蛋！”，旁边则是一张阿诺特对着一款旅行包微笑的配图。
阿诺特发表律师声明称，他将就此事起诉《解放日报》，称这样的标题不仅庸俗且暴力味十足。
左翼人士Jean-Luc Melenchon对RTL电台称，法国不需要这样的“寄生虫”；社会党议员Bruno Le Roux称，阿诺特是在“背叛法国的经济复苏”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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