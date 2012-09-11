法首富因申请入比利时籍被批缺乏爱国心

法国首富阿诺特（Bernard Arnault）因寻求加入比利时籍，被国内社会党领导人及其他左翼人士指责缺乏爱国精神。阿诺特是奢侈品集团LVMH执行长，他否认加入比利时籍是想少缴税，称只是出於个人和商业原因，并表示会继续在法国缴税。