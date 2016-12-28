法国警方逮捕一男子 怀疑其计划新年前夕发动袭击--消息

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透巴黎12月28日 - 法国警方一消息人士周三表示，法国西南部警方逮捕一男子，怀疑其计划在新年前夕发动袭击。
上述消息人士称，另有两人于法国西南部图卢兹在另一场警方搜捕行动中被逮捕，其中一人被怀疑计划袭击警方。
该消息人士称，在图卢兹西部的Cugnaux被逮捕的男子被怀疑想在12月31日发动一起袭击。
一位司法部门消息人士也证实了该消息，称逮捕行动在周二发生，涉及两起独立案件。(完)
(编译 李爽 审校 王洋)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。