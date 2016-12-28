法国警方逮捕一男子 怀疑其计划新年前夕发动袭击--消息

路透巴黎12月28日 - 法国警方一消息人士周三表示，法国西南部警方逮捕一男子，怀疑其计划在新年前夕发动袭击。

上述消息人士称，另有两人于法国西南部图卢兹在另一场警方搜捕行动中被逮捕，其中一人被怀疑计划袭击警方。

该消息人士称，在图卢兹西部的Cugnaux被逮捕的男子被怀疑想在12月31日发动一起袭击。

一位司法部门消息人士也证实了该消息，称逮捕行动在周二发生，涉及两起独立案件。(完)