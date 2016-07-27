法国北部教堂周二遇袭一名神父惨遭割喉 袭击者被击毙

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透法国7月26日 - 两名持刀袭击者周二闯入法国北部的一座教堂，一名神父被割喉身亡。这起事件更令人震惊的是，其中一名袭击者一心想做伊斯兰圣战者，本应处于严密监控之下。
袭击者高喊着“真主至大”走出教堂时被警方击毙。
这座名为Saint-Etienne-du-Rouvray的教堂位于法国城市鲁昂(Rouen)附近的小镇上，袭击者在晨间弥撒时间闯入教堂，当时85岁的神父Jacques Hamel正带领大家进行祷告。鲁昂位于巴黎西北部。
“他们迫使他(神父)下跪，但他试图反抗，接着惨剧就发生了，”修女Danielle对RMC电台说。她侥幸在袭击者残杀神父时逃出了教堂。
“他们还自拍...”这位修女说。
另外三名参加礼拜的人士被劫持为人质，直到袭击者被击毙后才获救，其中一人伤势严重。
伊斯兰国Amaq通讯社称，两名伊斯兰国“战士”实施了此次袭击。警方称其中一人已被逮捕。
法国反恐检察官Francois Molins确认其中一名袭击者为19岁的当地人Adel Kermiche，他曾试图前往叙利亚参加“圣战”未果而被情报机构记录在案。
Kermiche在2015年3月第一次试图前往叙利亚，但在德国被捕。回到法国后受到监视，并被禁止离开当地。
但不到两个月后他再次逃往叙利亚，在土耳其被截获。
随后他被遣返法国并被拘留，直到今年三月底获得假释。他必须佩戴电子脚环，上交护照，每天只能离开父母家几个小时。
但他仍然实施了袭击，这引起对处在紧急状态国家的情报机构的更多质疑。(完)
(编译 杜明霞/王丽鑫；审校 白云/许娜)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。