法国北部教堂周二遇袭一名神父惨遭割喉 袭击者被击毙

路透法国7月26日 - 两名持刀袭击者周二闯入法国北部的一座教堂，一名神父被割喉身亡。这起事件更令人震惊的是，其中一名袭击者一心想做伊斯兰圣战者，本应处于严密监控之下。

袭击者高喊着“真主至大”走出教堂时被警方击毙。

这座名为Saint-Etienne-du-Rouvray的教堂位于法国城市鲁昂(Rouen)附近的小镇上，袭击者在晨间弥撒时间闯入教堂，当时85岁的神父Jacques Hamel正带领大家进行祷告。鲁昂位于巴黎西北部。

“他们迫使他(神父)下跪，但他试图反抗，接着惨剧就发生了，”修女Danielle对RMC电台说。她侥幸在袭击者残杀神父时逃出了教堂。

“他们还自拍...”这位修女说。

另外三名参加礼拜的人士被劫持为人质，直到袭击者被击毙后才获救，其中一人伤势严重。

伊斯兰国Amaq通讯社称，两名伊斯兰国“战士”实施了此次袭击。警方称其中一人已被逮捕。

法国反恐检察官Francois Molins确认其中一名袭击者为19岁的当地人Adel Kermiche，他曾试图前往叙利亚参加“圣战”未果而被情报机构记录在案。

Kermiche在2015年3月第一次试图前往叙利亚，但在德国被捕。回到法国后受到监视，并被禁止离开当地。

但不到两个月后他再次逃往叙利亚，在土耳其被截获。

随后他被遣返法国并被拘留，直到今年三月底获得假释。他必须佩戴电子脚环，上交护照，每天只能离开父母家几个小时。

但他仍然实施了袭击，这引起对处在紧急状态国家的情报机构的更多质疑。(完)