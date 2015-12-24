比利时逮捕第九名与巴黎恐袭案有关的嫌犯

路透布鲁塞尔12月24日 - 比利时联邦检察官周四称，布鲁塞尔警方已逮捕一名与巴黎恐袭案有关的男子；目前在比利时被抓获的巴黎恐袭案嫌犯已有九人。

该男子名为Abdoullah C，30岁，比利时人，周二被捕。检方一名发言人称，检察官当时没有公布逮捕他的消息，以免惊动其他可能的同犯。

“此人疑似在巴黎恐袭事件与圣丹尼警方突袭行动之间多次联系阿巴伍德（Abdelhamid Abbaoud）的表妹布拉赫森（Hasna Ait Boulahcen），”检察官在声明中称。

检方声明称，一名进行调查的地方法官下令以涉嫌恐怖谋杀和参与恐怖组织逮捕此人。

巴黎恐袭案凶犯布拉赫森与阿巴伍德已在巴黎圣丹尼的警方突袭行动中丧生。

警方周一在布鲁塞尔进行了多个搜查行动，行动中被拘的五人已于当天稍晚全部释放。（完）