法国排除再推节支举措可能

路透巴黎12月5日电---法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)表示,尽管标普决定将法国评等列入负面观察名单,但法国不会实施新一轮节支举措,并称标普的决定没有考虑德法解决危机的计划.

"问题在於(对欧元区的)信心...我们需要在预算方面加强一体化,"巴胡安对法国电视三台表示.

"我们不需要实行新的节支计划,也不需要采取更多举措.我们需要的是加强欧洲政策的协调性."

标普稍早表示,将包括德国、法国、荷兰、奥地利、芬兰和卢森堡在内的欧元区国家债信评等列入负面观察名单.

巴胡安表示,在欧元区17国努力恢复市场信心之际,欧盟周五将举行的峰会"非常关键".

他还表示,法国不需要向银行体系注入公共资金.(完)

--编译 李爽; 审校 杜明霞

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