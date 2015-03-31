标致雪铁龙CEO称唯有完成自身复苏 才会考虑并购--报载

路透米兰3月31日 - 法国汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)执行长Carlos Tavares对意大利《晚邮报》表示，该公司必须先完成自身的复苏计划，才会准备进行可能的并购。

“(菲亚特执行长)马尔基翁内想与我们对话，每一次我们都很欢迎，但对我们来说，目前时机有点早，”Tavares在周二见报的访问中表示。

“我们要先完成自救，恢复健全的体质。”

近期媒体报导称，菲亚特克莱斯勒正与标致以及大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)洽谈可能的合作事宜。

不过菲亚特、标致与大众汽车皆否认相关报导。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)

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