标致雪铁龙CEO称唯有完成自身复苏 才会考虑并购--报载

油价上扬拉升股市 新西兰元触及11个月低点
新西兰元下挫至2016年6月以来最低水平，此前新西兰央行意外在政策评估会议上维持中性立场，同时将利率维持在纪录低点1.75%不变。
路透米兰3月31日 - 法国汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)执行长Carlos Tavares对意大利《晚邮报》表示，该公司必须先完成自身的复苏计划，才会准备进行可能的并购。
“(菲亚特执行长)马尔基翁内想与我们对话，每一次我们都很欢迎，但对我们来说，目前时机有点早，”Tavares在周二见报的访问中表示。
“我们要先完成自救，恢复健全的体质。”
近期媒体报导称，菲亚特克莱斯勒正与标致以及大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)洽谈可能的合作事宜。
不过菲亚特、标致与大众汽车皆否认相关报导。(完)
(编译 陈宗琦；审校 于春红)
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路透纽约5月10日 - 周三纽约“糖周”会议期间，行业专家表示，全球糖供应短缺状况料在即将到来的作物年度结束，不过对于是否将出现供应过剩的预期仍看法不一。供应不足在去年推动糖价大涨。
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。