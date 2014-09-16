雷诺汽车考虑为中国品牌业者生产风朗电动汽车

路透法国南特9月15日 - 雷诺汽车(RENA.PA)执行长戈恩(Carlos Ghosn)周一表示，该公司计划在中国生产风朗(Fluence)电动汽车，且正与中国主管部门讨论这项提案。

戈恩在法国西部城市南特的一场试驾活动上向记者表示，在政府核准下，“雷诺已经准备好在中国为一中国品牌生产风朗”，但未说明是哪个品牌。

雷诺及合作伙伴东风汽车(0489.HK)于12月取得中国政府许可，规模13亿美元的合资企业将可以开始投产，实现规划已久的在中国本地组装雷诺汽车的计划。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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