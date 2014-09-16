雷诺汽车考虑为中国品牌业者生产风朗电动汽车

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透法国南特9月15日 - 雷诺汽车(RENA.PA)执行长戈恩(Carlos Ghosn)周一表示，该公司计划在中国生产风朗(Fluence)电动汽车，且正与中国主管部门讨论这项提案。
戈恩在法国西部城市南特的一场试驾活动上向记者表示，在政府核准下，“雷诺已经准备好在中国为一中国品牌生产风朗”，但未说明是哪个品牌。
雷诺及合作伙伴东风汽车(0489.HK)于12月取得中国政府许可，规模13亿美元的合资企业将可以开始投产，实现规划已久的在中国本地组装雷诺汽车的计划。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。