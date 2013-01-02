汽车产业: 法国汽车市场2012年总销量为190万辆,创15年低点

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
====================================================================
路透巴黎1月2日 - 法国汽车经销协会(CCFA)称,法国的汽车销量在12月减少了15%,确认2012年的年度总销量为15年来最差.
根据CCFA的声明,福特汽车 12月法国销量下降40%,降幅居首.法国汽车企业雷诺 12月销量减少27%至30,415辆,德国大众 和PSA标致雪铁龙 降幅分别为20%和14%.
法国汽车市场2012年总销量大幅减少14%至190万辆,为1997年以来最低的年销量.(完)
(编译 隋芬; 审校 郑茵)
====================================================================
路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。