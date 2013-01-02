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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 17:18 BJT

汽车产业: 法国汽车市场2012年总销量为190万辆,创15年低点

路透巴黎1月2日 - 法国汽车经销协会(CCFA)称,法国的汽车销量在12月减少了15%,确认2012年的年度总销量为15年来最差.

根据CCFA的声明,福特汽车 12月法国销量下降40%,降幅居首.法国汽车企业雷诺 12月销量减少27%至30,415辆,德国大众 和PSA标致雪铁龙 降幅分别为20%和14%.

法国汽车市场2012年总销量大幅减少14%至190万辆,为1997年以来最低的年销量.(完)

(编译 隋芬; 审校 郑茵)
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