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债券 | 2017年 6月 27日 星期二 10:04 BJT

法国金融：监管部门警告民间部门债务激增带来风险，或需采取监管行动

路透巴黎6月26日 - 法国金融稳定高级委员会(The High Council for Financial Stability，HCSF)周一警告企业和家庭债务骤增带来风险，称这种情况或许需要采取监管行动。

由法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)执掌的HCSF在召开季度会议后称，该委员会一直密切关注“周期性风险上升问题”。

“如果这种趋势确立，那么可能促使HCSF...马上研究必要举措以提高银行系统的韧性，并保护经济领域的融资顺畅，”该委员会在声明中称。

HCSF表示，在这样的情况下，该委员会准备在本月底就逆周期的银行资本缓冲做出决定。该资本缓冲自2015年底设立以来一直为零。(完) (编译 许娜；审校 李爽)
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