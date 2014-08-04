法国获得欧洲支持 欲就银行业遭罚对美国发起挑战--FT

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴黎8月4日 - 英国金融时报(FT)周一报导称，在法国巴黎银行(BNPP.PA)上月被美国罚款89亿美元之后，法国已经获得支持将在今年稍后举行的20国集团(G20)峰会上，针对美国最近重罚外国银行发起挑战。
报导称，德国、英国和意大利已经表示支持法国，推动所谓的美国治外法权成为G20峰会议题。G20峰会将于11月在澳洲布里斯班举行。
报导引述的消息源自法国及其他欧洲国家官员。(完)
(编译 王兴亚；审校 高琦)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
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