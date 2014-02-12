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市场报道 | 2014年 2月 12日 星期三 11:31 BJT

法国金融：巴黎银行和兴业银行均准备对国内零售业务动刀--消息

一名消息人士称，法国兴业银行国内零售银行业务的前景没有起色，并引用管理层的话称2014年获利可能“明显平平”。

该行一名发言人拒绝对“预算”问题置评，但表示除以往宣布的措施之外，目前没有考虑新的节支计划。

另一位工会的消息人士表示，法国巴黎银行已经通知工会代表，计划把法国2,200家分支中的约100家关闭。法国回声报稍早报导称，巴黎银行今年可能关闭约40家分支。

巴黎银行一名发言人称，“我们打算对营运网络进行一次性调整，比如关闭或合并。”(完)

(编译 许娜/李春喜; 审校 田建华/龚芳)
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