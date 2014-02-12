法国金融：巴黎银行和兴业银行均准备对国内零售业务动刀--消息

美国热股：IBM季度营收降幅五个季度来首次超过预期，股价急挫4.8%
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
一名消息人士称，法国兴业银行国内零售银行业务的前景没有起色，并引用管理层的话称2014年获利可能“明显平平”。
该行一名发言人拒绝对“预算”问题置评，但表示除以往宣布的措施之外，目前没有考虑新的节支计划。
另一位工会的消息人士表示，法国巴黎银行已经通知工会代表，计划把法国2,200家分支中的约100家关闭。法国回声报稍早报导称，巴黎银行今年可能关闭约40家分支。
巴黎银行一名发言人称，“我们打算对营运网络进行一次性调整，比如关闭或合并。”(完)
(编译 许娜/李春喜; 审校 田建华/龚芳)
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。