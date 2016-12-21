独家：法国几大银行控告欧洲央行 要求降低资本要求

路透法兰克福/巴黎12月20日 - 法国几大银行正在控告欧洲央行(ECB)，因该央行要求它们为在一个国有基金中的存款拨备资本。这是迄今欧洲央行监督权受到的最引人瞩目的挑战。

过去两年来，欧洲央行除了向欧元区银行业者提供融资，还是他们的主要监管者，肩负着终结银行业与各国当局之间亲密关系的任务。这种关系曾助长金融危机。

欧洲央行因购债计划受到过多次起诉，而且一些较小型银行寻求摆脱它的监督。

但这次是欧元区大型银行首次对其发起挑战，也是法国主要金融机构与欧洲央行银行监管委员会之间的罕见对立。该委员会的主席努伊(Daniele Nouy)，是法国银行业监管机构的前负责人。

欧洲法院的文件显示，法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)、法国农业信贷银行(CAGR.PA)、法国国民互助信贷银行、BPCE银行集团和法国邮政银行在过去几周提起了诉讼。

熟悉情况的消息人士向路透表示，这些银行抗议欧洲央行要求他们对在国有投资机构信托局(CDC)的特殊存款计提资金拨备的做法。

当前欧洲银行业与欧洲央行的紧张关系正在升级。为了刺激增长，欧洲央行向金融系统注入了大量流动性，同时对银行存放在该央行的隔夜资金收取费用。

“你看到银行业正越来越多地通过诉讼来挑战欧洲央行，”一位资深法律界消息人士说，“而在几年前这是难以想像的。”

欧洲央行和上述银行拒绝置评。(完)