独家：法国几大银行控告欧洲央行 要求降低资本要求

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福/巴黎12月20日 - 法国几大银行正在控告欧洲央行(ECB)，因该央行要求它们为在一个国有基金中的存款拨备资本。这是迄今欧洲央行监督权受到的最引人瞩目的挑战。
过去两年来，欧洲央行除了向欧元区银行业者提供融资，还是他们的主要监管者，肩负着终结银行业与各国当局之间亲密关系的任务。这种关系曾助长金融危机。
欧洲央行因购债计划受到过多次起诉，而且一些较小型银行寻求摆脱它的监督。
但这次是欧元区大型银行首次对其发起挑战，也是法国主要金融机构与欧洲央行银行监管委员会之间的罕见对立。该委员会的主席努伊(Daniele Nouy)，是法国银行业监管机构的前负责人。
欧洲法院的文件显示，法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)、法国农业信贷银行(CAGR.PA)、法国国民互助信贷银行、BPCE银行集团和法国邮政银行在过去几周提起了诉讼。
熟悉情况的消息人士向路透表示，这些银行抗议欧洲央行要求他们对在国有投资机构信托局(CDC)的特殊存款计提资金拨备的做法。
当前欧洲银行业与欧洲央行的紧张关系正在升级。为了刺激增长，欧洲央行向金融系统注入了大量流动性，同时对银行存放在该央行的隔夜资金收取费用。
“你看到银行业正越来越多地通过诉讼来挑战欧洲央行，”一位资深法律界消息人士说，“而在几年前这是难以想像的。”
欧洲央行和上述银行拒绝置评。(完)
(编译 张涛/汪红英；审校 徐文焰)
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