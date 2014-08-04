全球金融：德、法寻求欧盟对美国的银行业制裁法令采取统一立场

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
**欧元的作用**
法国财政部一名官员表示：“法国并未要求将美国法令的治外法权作为G20峰会的一个特别议题，我们正在研究的是欧元在国际交易中的作用。”
但是，这位法国官员未排除“在稍晚阶段”将美国制裁法令治外法权议题加入11月G20峰会议程的可能性。
金融时报报导，最近与法国财长萨潘会谈后，德国、英国和意大利支持法国的倡议，在11月澳洲G20峰会上讨论美国法令治外法权。
意大利经济部长帕多安的发言人表示，帕多安与萨潘上周在罗马会见时，讨论了欧元的作用，但并未讨论美国当局是否有权对外国银行罚款这一更具争议的问题。(完)
(编译 杜明霞/王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。