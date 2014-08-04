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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 07:21 BJT

全球金融：德、法寻求欧盟对美国的银行业制裁法令采取统一立场

**欧元的作用**

法国财政部一名官员表示：“法国并未要求将美国法令的治外法权作为G20峰会的一个特别议题，我们正在研究的是欧元在国际交易中的作用。”

但是，这位法国官员未排除“在稍晚阶段”将美国制裁法令治外法权议题加入11月G20峰会议程的可能性。

金融时报报导，最近与法国财长萨潘会谈后，德国、英国和意大利支持法国的倡议，在11月澳洲G20峰会上讨论美国法令治外法权。

意大利经济部长帕多安的发言人表示，帕多安与萨潘上周在罗马会见时，讨论了欧元的作用，但并未讨论美国当局是否有权对外国银行罚款这一更具争议的问题。(完)

(编译 杜明霞/王丽鑫；审校 张涛)
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