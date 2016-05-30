法国放松债券发行规定 冀望从伦敦手中抢夺市场份额

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透巴黎5月30日 - 法国政府周一放松对国际借款人发行中短期债券的规定，以期提升巴黎作为欧元区最大公司债发行中心的地位。
尽管法国税率较高，而且政界偶尔会对金融业抱有敌意，但该国仍冀望巴黎能够取代欧洲头号金融中心--伦敦。后者目前面临退欧公投的威胁。
“我们希望我们的英国朋友仍将处在欧盟的核心，”法国财长萨潘(Michel Sapin)与金融服务业代表和央行官员会晤后对记者称。
“无论(退欧)公投结果如何，我们都需要思考...巴黎作为金融中心的战略地位，”他补充道。
法国财政部称，将进一步方便外国企业在法国发债，允许其使用法文以外的欧洲语言发布文件，并承认同等的欧洲会计准则。
相关法律措辞和规定也将简化，并且最新规定中可接受的评级机构范围也将扩大。
根据财政部数据，法国中短期债市为欧洲第二大，仅次于伦敦，未偿债规模为3,000亿欧元(3,340亿美元)。
“在距离英国公投一个月之际，巴黎金融行业必须为各种可能性做好准备，”金融游说组织Europlace French的负责人Gerard Mestrallet称。
“不管发生什么都要注重质量才能吸引国际企业，”Mestrallet称。Mestrallet还担任法国能源集团Engie(ENGIE.PA)的董事长。(完)
(编译 许娜/孙国玉；审校 徐文焰)
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