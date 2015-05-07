欧元债市：法国10年期公债收益率升至1%上方，为2014年12月以来首次

投行观点：Terreno Realty Corp目标价由31上调至34美元--Wunderlich
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路透巴黎5月7日 - 在周四法国进行的长期公债标售中，公债收益率(殖利率)上涨，在欧元区公债市场利率普遍上涨的情况下，需求坚挺。
法国公债管理机构Agence France Tresor(AFT)标售了84.98亿欧元八年期、10年期和12年期公债，投资者认购总额为143亿欧元。
本次标售的10年期公债平均收益率为0.98%，较上月标售时创下的纪录低点0.46%大幅上升。
12年期公债收益率降至1.18%，12月上次标售时为1.39%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 于春红)
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