欧元债市：法国10年期公债收益率升至1%上方，为2014年12月以来首次

路透巴黎5月7日 - 在周四法国进行的长期公债标售中，公债收益率(殖利率)上涨，在欧元区公债市场利率普遍上涨的情况下，需求坚挺。

法国公债管理机构Agence France Tresor(AFT)标售了84.98亿欧元八年期、10年期和12年期公债，投资者认购总额为143亿欧元。

本次标售的10年期公债平均收益率为0.98%，较上月标售时创下的纪录低点0.46%大幅上升。

12年期公债收益率降至1.18%，12月上次标售时为1.39%。(完)

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