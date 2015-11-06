法国将在巴黎气候大会期间临时恢复欧盟内部边境控制

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透巴黎11月6日 - 法国内政部长卡泽纳夫周五称，法国政府将在巴黎气候大会期间恢复欧盟内部边境控制，为期一个月。
卡泽纳夫称，此举是为了确保世界各国领导人在巴黎参加气候大会的安全。
卡泽纳夫在法国电视台BFM TV称，欧洲的《申根协定》允许在类似活动期间暂时恢复边境控制。
巴黎气候大会将于11月30日至12月11日举行，有近200个国家参加，峰会第一天约有80位各国领导人在巴黎聚首。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。